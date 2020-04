Rosell lo tiene claro: "Ficharía a Neymar, sin duda"

Hablar de Sandro Rosell es hacerlo de igual manera de Neymar. El fichaje del brasileño llevó al ex presidente a ser procesado desde noviembre de 2016 por un presunto delito de estafa y otro de corrupción entre particulares.

Ahora, tras pasar 22 meses en la cárcel y estar fuera, el ex dirigente del Barcelona volvió a hablar sobre la estrella del PSG, aunque en esta ocasión de futuro y no de pasado.

"Ficharía a Neymar, sin duda", reconoció el ex presidente del Barcelona cuando fue cuestionado por el interés del conjunto azulgrana en el futbolista. Un interés que se produce desde un verano después de su marcha de la Ciudad Condal.

Rosell fue el encargado de llevar a Neymar al Barcelona. Fue el gran fichaje en el mandato que duró hasta el 23 de enero de 2014, día en el que dimitió como presidente del conjunto azulgrana.

La querella criminal de Jordi Cases por apropiación indebida, como recordó 'AS', acabó en un acuerdo en el que el Barcelona acabó admitiendo un delito y en la exoneración de Rosell y a Bartomeu, presidente del conjunto azulgrana en la actualidad.

Tres años y medio más tarde fue el turno de la salida de Neymar. El brasileño pagó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión para brillar en el PSG y alejarse de la sombra de su amigo Messi.

Precisamente el '10' del Barcelona es uno de los grandes apoyos para la vuelta de Neymar a 'can Barça'. En varias ocasiones ha reiterado el argentino que quiere de nuevo al brasileño a su lado.

Neymar no fue el único tema tratado por el ex presidente. Rosell fue claro: "No hubiera ido a la cárcel si no hubiera sido presidente del Barça", confesó a 'Mundo Deportivo'.