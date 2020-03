Rosell publicó que la Policía intentó incriminarle con pruebas falsas

El ex presidente del Barcelona Sandro Rosell, que pasó 645 días en prisión preventiva y luego resultó ser absuelto de todos los cargos, ha publicado un libro en el que ha decidido contar su verdad sobre lo sucedido.

En un avance sobre dicho libro, titulado 'Un fuerte abrazo', publicado por 'El Mundo', Rosell no deja nada bien a la Policía, asegurando que uno de los agentes que registraron su vivienda introdujo una prueba falsa con el único fin de incriminarle.

Eso sí, aclara Rosell en el escrito que los agentes simplementes se limitaban a cumplir órdenes: "Se acerca a mí uno de los policías y me dice que tenemos que comprobar el contenido de un armario juntos. Hasta entonces, todo el registro lo habían hecho sin mí. No lo entiendo, pero hago caso".

"El policía abre el armario y va directamente a un abrigo de Marta y de uno de los bolsillos saca un sobre con una inscripción que dice 'RT' y '5K'. Le digo que aquel sobre no es mío y él me responde que entonces debe ser de mi mujer. Le digo que no, que no es mío ni de ella, que esta mañana este sobre no estaba allí", puede leerse en el texto.

Y añade: "Mientras tanto, el jefe llama al policía que está registrando todo con una cámara de televisión para que haga una toma de los billetes que hay dentro del sobre. Los billetes están sobre la mesa de un pequeño despacho que tenemos en la habitación y el jefe le indica a la secretaria judicial que anote en la lista del registro el hallazgo".

Billetes con número de serie correlativos

"Entonces es cuando me cabreo, y mucho. Le digo que el sobre no es mío, que intuyo que él lo sabe perfectamente y que lo están grabando todo para filtrar las imágenes a la prensa, ya que cuando enseñas dinero en metálico en un registro, la gente enseguida piensa que aquella persona investigada es un delincuente. Estoy convencido de que con esta grabación empieza la operación de convertirme en el malo de la película ante la opinión pública", prosigue Rosell en su libro.

Además, Rosell explica que los billetes que supuestamente le metieron en su casa los policías para fabricar pruebas falsas tenían números de serie correlativos, algo que le llamó mucho la atención.

Por eso, el ex directivo azulgrana decidió pedirle a su abogado que grabase lo que estaba sucediendo con el móvil, algo que puso muy nervioso al policía que, al parecer, le pidió a la secretaria judicial que borrase de las notas lo del dinero encontrado en la vivienda.

"El hecho de que seamos nosotros los que grabemos los billetes surte efecto en el policía, porque pasa de estar muy tranquilo con mis quejas anteriores a ponerse muy nervioso, a sudar (aunque hacía calor, no era tan intenso como para sudar), y lo más curioso de todo, pide a la secretaria judicial que elimine de sus anotaciones el dinero encontrado. Lo justifica diciendo que es normal y legal que tenga 5.000 euros en metálico en casa", señala en el libro Rosell.