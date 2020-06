Roures desmintió que esté promoviendo la candidatura Font-Laporta

El administrador único de 'Mediapro', Jaume Roures, ha querido salir al paso de unas informaciones que le vinculaban al proceso electoral de Barcelona, en unas declaraciones ofrecidas a 'Marca'.

"Respeto profundamente a la institución y al club, pero no tengo la menor vinculación con esto. Lo encuentro muy fuerte: teóricamente Canadell y yo nos hemos puesto de acuerdo para que Laporta y Víctor Font se junten: Font de presidente y Laporta de vicepresidente. Quiero dejar claro: yo al señor Canadell no le he visto en mi vida, ni le conozco. Ni nos hemos cruzado en una cafetería. Con Laporta hace dos años que no hablo ni le veo. Y, si con Laporta hace dos años, con Víctor Font debe hacer cuatro", comentó.

Y añadió: "A mí ese mundo no me interesa para nada. El razonamiento que hacen en 'El Confidencial' es que tengo intereses televisivos, pero es que el Barça ya no tiene esos derechos. Son cosa de LaLiga, que es la que organiza los concursos y los vende... Tampoco hay motivo para la operación por mi parte. No estoy en ninguna de esas competiciones y las razones que se aducen no tienen base".

"Y con esta gente es que ni siquiera he hablado. Con esta gente ni siquiera he hablado. Estoy cabreado (y mira que cada día me dicen de todo, y yo paso), pero estoy cabreado porque es un invento de raíz. Yo creo que forma parte del 'Barçagate', que como se han quedado sin la operación redes aquella, pues ahora utilizan otras vías. No tiene otra explicación", sentenció Roures.

Unas declaraciones provocadas por una publicación de 'El Confidencial' en la que se aseguraba que Roures y Carles Puigdemont estarían promoviendo una candidatura conjunta formada por Víctor Font y Joan Laporta.

En la misma línea se mostró Víctor Font, que también desmintió alianzas políticas en su candidatura. "Esta información es rotundamente falsa y no contrastada con nadie de 'Sí al futur'. Seguimos construyendo un proyecto transversal que aglutine el máximo talento dentro del barcelonismo. Solo así haremos frente a los retos mayúsculos que tenemos los próximos años", publicó en su cuenta de Twitter.