Roures le buscó el lado bueno a un fútbol sin aficionados

Pregunta: Estos últimos días ha explicado que se potenciará la interacción de los usuarios durante las retransmisiones televisivas de los partidos de LaLiga a puerta cerrada. ¿Esta idea ya se pensaba aplicar antes de la pandemia o apareció una vez se supo que la competición se reanudaría a puerta cerrada?

Respuesta: La interactividad del espectador en el fútbol es una cuestión que no solo hace tiempo que se plantea, sino que ya existe. Otra cosa es conseguir vehicularla en la situación especial que viviremos con los partidos a puerta cerrada. Las redes sociales no tienen el mismo papel en condiciones normales que en un momento en el que, sin llegar a tomar una función sustitutiva, pueden ayudar a crear ambiente en una situación en la que no habrá ambiente.

P: ¿Ya se ha definido en qué consistirá exactamente esta interacción?

R: No, aún no. Estamos trabajando en ello. Nosotros tenemos el sonido ambiente de los estadios que había en los partidos con público y este es el que se utilizará cuando se vuelvan a jugar partidos. Cada estadio tendrá el sonido que él mismo generaba, no uno cualquiera ni uno artificial. Ahora estamos reflexionando sobre qué hacer, por ejemplo, cuando haya un gol.

P: ¿Las cámaras de televisión evitarán mostrar las gradas vacías?

R: De entrada, las cámaras estarán más cerca del juego y el hecho de que no haya público nos permitirá moverlas de una manera diferente a la de antes. El objetivo es estar más cerca del juego y alejarse de los planos abiertos. Sin la gente estos tienen menos sentido.

P: ¿Habrá público virtual?

R: Estamos estudiando la manera de que las gradas no aparezcan en la pantalla como simple cemento. Esto, por ejemplo, se puede solucionar dando un espacio a los patrocinadores del club o con gradas virtuales.

P: ¿Estas novedades se pondrán en práctica desde el primer partido de LaLiga que se dispute a puerta cerrada?

R: Sí, las novedades estarán seguro.

P: En la 'Cadena SER' explicó que, en el regreso de la competición, habrá partidos entre semana porque en este caso no se deberán tener en cuenta las comodidades del público para asistir presencialmente a los partidos. ¿Esto también implica que se puedan disputar partidos por la mañana entre semana?

R: No. Creo que los horarios serán de tarde y noche aunque los partidos sean entre semana. Entre otras cosas porque es el horario en el que se mira más la televisión. Lo que estamos haciendo es darle la posibilidad al aficionado de ver la competición por la televisión y, por lo tanto, nos tenemos que adaptar a sus horarios. El fin de semana sí que tenemos la posibilidad de usar horarios más mañaneros que sean buenos aquí y para otros continentes como Asia. Al final tenemos que resolver once jornadas y dependerá de la fecha en la que regrese la competición la manera en la que lo haremos.

P: ¿Han calculado el incremento de la audiencia televisiva que habrá en los partidos que se jueguen a puerta cerrada?

R: Habrá un incremento de la misma manera que hemos visto que ha habido uno de entre el 20 y el 30% de consumo televisivo durante la pandemia. Es de esperar que, como mínimo, haya este mismo incremento en el fútbol.

P: Se ha dicho que muy poca gente tendrá permiso para entrar en los estadios mientras los partidos se jueguen a puerta cerrada. ¿Esto significa que no podrán entrar las radios ni los fotógrafos?

R: Este es un tema de LaLiga, no mío. Nosotros para producir los partidos llevaremos el mínimo de gente imprescindible. No habrá los mismos equipos que habían antes por razones de seguridad sanitaria, pero los cámaras y los camiones tienen que estar presentes. De todas maneras, intentaremos que haya cosas que podamos hacer de forma remota desde fuera para que haya menos gente desplazada.

P: En Francia, 'Canal+' y 'beIN Sports' se han negado a pagar a los clubes los derechos televisivos que quedaban pendientes al darse por finalizada la competición. En el caso español, ¿en el contrato hay alguna cláusula que tenga en cuenta una situación de alarma sanitaria como esta?

R: Es imposible que hubiese cláusulas que predijeran una situación como esta. Lo lógico sería adaptar el pago al servicio que se haya dado. En Francia esto no se ha respetado, porque han pagado menos partidos de los que habían recibido. No me parece aceptable, es aprovecharse de una desgracia coyuntural.

P: A día de hoy, ¿qué tanto por ciento del total han cobrado los clubes de LaLiga por los derechos televisivos?

R: No se trata de lo que hayan cobrado, lo importante es tener un espíritu en el que se respete lo que pretendía hacer el contrato. De todas maneras, como todos trabajamos para que la temporada se acabe, esperamos no tener esta discusión.

P: ¿La crisis económica hará que los clubes aún dependan más de los ingresos por derechos televisivos?

R: No necesariamente. Aunque es verdad que los otros ingresos que tienen disminuirán. No se sabe cómo afectará esto a la televisión, pero de entrada hay contratos vigentes que van más allá del periodo en el que se supone que habrá una vacuna. Quizá habrá que bajar el precio de los abonos de las plataformas televisivas, pero al mismo tiempo quizá habrá más abonados porque la gente no podrá ir a los estadios.