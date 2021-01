Roures, polémico: "Deberían sancionar a Gil Manzano por la roja a Messi"

La expulsión de Lionel Messi en la Supercopa de España ha levantado una polvareda de críticas, generalmente unánimes en que el argentino fue correctamente expulsado. Pero hay quien da otro punto de vista como Jaume Roures, el responsable de Mediapro, la compañía audiovisual que tiene los derechos de televisión de LaLiga.

"Es evidente que Messi cometió una acción que no tenía que haber hecho y que nunca había hecho antes", reconoció Roures en 'Radio Marca', donde apostilló: "Creo que no tendríamos que haber llegado a la situación en la que Messi estuvo. El árbitro no intervino nunca en las faltas que él recibió. Si se hubieran enseñado algunas tarjetas amarillas, no habríamos llegado a esa situación. También deberían sancionar al árbitro (Jesús Gil Manzano)".

Roures, que dijo que entiende que "Messi se quedará si le ofrecen un proyecto ganador", también habló de su relación con el Real Madrid: "No me ha llamado Florentino Pérez. Hace mucho que no hablo con él. No tenemos mucha relación el Real Madrid y Mediapro. Cuando juega el Madrid, 'GOL' tiene tres veces más audiencia que el canal del Madrid".

Ahondó el dirigente de Mediapro en su crítica a 'Real Madrid TV': "Vaciamos el canal porque hubo esa campaña sobre cómo podíamos hacer el canal del club y eso cuajó. A pesar de que nuestra oferta económica era mejor, se le dio a otro, pero yo hablo de realidades. Cuando juega el Madrid, los madridistas prefieren ir a 'GOL'. La poca audiencia que tiene, la consigue poniendo películas".

La compañía audiovisual es también responsable de las imágenes del VAR y su realización durante los partidos. La ausencia de tomas claras o directamente de repeticiones en algunos partidos le supusieron críticas, especialmente del Real Madrid. Roures se defendió: "Las quejas fueron las mismas el otro día en la Supercopa, que no lo producíamos nosotros. Son quejas del VAR que no se refieren a la realización. Ahí lo que se está diciendo es que el VAR no funcionaba porque se decía que era una jugada que el VAR debía revisar, no si se había repetido o no lo suficiente. Sería una cosa artística si no existiera el VAR".

Críticas al proyecto de la Superliga

Precisamente Florentino Pérez es uno de los grandes valedores de la Superliga Europea. Para Roures, este proyecto no tiene futuro: "Yo creo que es una entelequia. No es que sea imposible, pero se habla de una competición que se comería a las ligas nacionales. Se habla de un dinero que no existe para los 20 clubes más ricos".

"De entre los que se llaman fundadores, se hace un reparto que no es superior a lo que reciben ahora. No va a existir, pero si lo hiciera, no sería superior a las ligas. Pero además intentan engañarnos porque no es lo mismo una eliminatoria de Champions que una liguilla cerrada. Además, ¿pasará como en la Euroliga de baloncesto? ¿La gente se va a enganchar a partidos con clubes españoles que están en posiciones que ni fu ni fa?", insistió.

El auge mediático de este proyecto llega en un momento crítico para el negocio del deporte rey: "El COVID-19 hace replantearlo todo, no solo en el fútbol. Ahí también, y en los bares, publicidad en radio, sanidad y el conjunto de la sociedad. Estamos en una época nueva de la que no sabemos nada, ni siquiera cuándo habremos vencido".

De paso, Jaume Roures aprovechó para defender el trabajo de Javier Tebas al frente de LaLiga y valoró sus esfuerzos en la situación actual: "Forma parte del deporte nacional lo de criticar a Tebas, y eso sin reconocer lo que ha hecho por el fútbol español ni cómo ha capitaneado a todas las ligas europeas para que las pérdidas económicas sean las menos. No cuesta reconocerlo porque es una realidad".

En lo individual, Roures es socio del Barcelona "desde hace 30 años", como él reconoce, pero no reveló la papeleta que introducirá en la urna de las próximas elecciones. Eso sí, alabó a Laporta: "Votaré al que crea mejor para el club y no es que vote ahora porque me interese. Lo de la lona de Laporta me impresionó cuando la vi en fotos. Yo creo que eso determinó la visión de mucha gente porque demostró que sabe tocar la fibra de los socios".

Por último, el presidente de Mediapro abordó el polémico fin de su acuerdo audiovisual con la Ligue 1. Desmiente que se hayan producido impagos: "Las portadas en Francia como la de 'L'Equipe' me molestaron porque era una falsificación de la situación. Nosotros pedimos a la Liga Francesa renegociar el contrato, pero nunca dejamos de pagar. Ahí, en vez de sentarse a negociar, se tiró mal".