Rúben Dias espera aprovechar su alto conocimiento del Oporto

El Manchester City se enfrenta este miércoles al Oporto en el estreno de los 'citizen' en la presente edición de la Champions League 2020-21. El entrenador Pep Guardiola analizó el choque en rueda de prensa.

Después del turno del entrenador catalán tomó la palabra Rúben Dias: "Estoy muy feliz por tener la oportunidad de jugar esta competición con un equipo como el Manchester City, es una de las razones por las que vine aquí".

"Me gusta cómo juegan para intentar ganar. Es un año nuevo, hay jugadores nuevos y vamos a intentar seguir mejorando", agregó el central portugués, que formará parte de la alineación titular salvo sorpresa.

Sobre las posibilidades de que los 'citizen' ganen el título, manifestó: "El Manchester City está en el grupo de equipos que puede ganar la Champions League. Unos están más cerca y otros más lejos".

"El equipo me ha recibido muy bien. Siempre he creído que cada jugador tiene que ser el líder de sí mismo, aunque luego haya uno en el grupo. He trabajado toda mi vida para ser disciplinado, para creer en mí. Todo viene de forma natural con mi personalidad. Seguiré siendo igual y el resto vendrá solo", añadió.

Además, sobre el combinado portugués, confesó: "Soy la persona que mejor conoce al Oporto, así que intentaré ayudar tanto como pueda. Ojalá sea algo positivo a la hora de preparar el partido".