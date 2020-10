Rúben Dias, tras firmar con el City: "Estoy en lo más alto de mi carrera"

El Manchester City anunció el acuerdo alcanzado con el Benfica por el traspaso de Rúben Dias, que fue presentado este martes como nuevo jugador 'Sky blue': "Me siento muy bien. Durante muchos años he estado siguiendo la Premier League y durante estos últimos años he visto al Manchester City ganar y estar arriba, así que para mí estar aquí significa que estoy en lo más alto. Eso e slo que quería y estoy muy contento de estar aquí".

"El City es un club 'top'. Tener la oportunidad de estar en un club como este, en esta Liga, es todo lo que podría desear, así que estoy contento de estar aquí. Con ganas de empezar y con mucha ambición", agregó.

Además, Rúben Dias puso en alza la competitividad de la Premier League: "Es obvio que quiero estar en un equipo que quiere ganar y puede ganar. En el Benfica y en la Selección Portuguesa jugamos cada partido para ganarlo. El Benfica juega en una Liga distinta, menos competitiva, pero la mentalidad es la misma".

"El desafío ahora será más grande, pero eso es lo que quiero, eso es lo que quiero para mí, lo que este club me aporta. Así que estoy muy contento de estar aquí", agregó.