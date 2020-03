Rubén García tiró de cachondeo en Twitter tras su fracaso en el FIFA

Rubén García cayó por dos goles de ventaja ante Rubal en el duelo virtual entre el Leganés y Osasuna en el torneo de FIFA de Ibai. El 'rojillo' no cumplió y, lejos de deprimirse, aprovechó la tesitura para reírse en las redes sociales de sí mismo con un curioso tuit.

"¡Uno baja contento a comprar el periódico y le dan el día!", escribió el futbolista. Compartió la fotografía de un periódico inventado en el que la noticia principal de la portada eran unas declaraciones suyas diciendo: "Creía que se chutaba con el triángulo".

Aunque, dentro del juego, sí que hay controversia sobre quién prefiere disparar con el cuadrado con el círculo, hay bastante consenso en que el triángulo se utiliza para los pases en profunidad. De ahí la gracia del jugador, que sugirió que es tan malo que no sabe usar el mando.

En el directo de Ibai, se reveló que la realidad es que Rubén García no tiene demasiada práctica en el FIFA. Es más de otros videojuegos como el LOL, en el que goza de más destreza. "He estado practicando, pero no me han surgido ideas", declaró tras caer.