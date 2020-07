Rubén Pérez antepuso los puntos al juego

Rubén Pérez 'pasó' de las críticas y se limitó a señalar los números: "Mientras haya puntos nosotros los vamos a pelear hasta el final. La portería a cero es fundamental. Quizás ahora somos más defensivos que hace un mes. La gente critica mucho la forma en la que jugamos últimamente pero llevamos siete de nueve".

"Posiblemente no sea el juego más vistoso de la temporada pero lo que importa es ganar. Me da exactamente igual cómo ganemos, es dejar la portería a cero y ganar partidos. Si a la gente no le gusta no pasa nada, lo importante es que se consiga el objetivo", agregó.

El duelo se decidió con un gol suyo de penalti: "Los jugadores tenemos que asumir responsabilidades y fui yo el que le dije personalmente al míster que el siguiente penalti lo quería tirar yo. He tenido la suerte de tirarlo, de meterlo y de darle la victoria al equipo con los tres puntos".

"Estoy contento, en ese momento solo se te pasa por la cabeza meterlo. Sabes que te arriesgas a fallar pero en mi cabeza solo estaba meterlo y acercarnos a los equipos de arriba", añadió ante los medios.

Por otro lado comentó: "Ha sido un partido muy igualado, muy similar a otros que hemos perdido durante la temporada. Hemos tenido la suerte de ponernos por delante, de mantener la portería a cero. Opciones seguimos teniendo pero sigue siendo difícil, no dependemos de nosotros".

"Esta victoria nos da moral, llevamos siete de nueve. Sigo pensando que la portería a cero es fundamental para nosotros porque no somos un equipo muy goleador. Seguimos teniendo opciones, estamos vivos. No dependemos de nosotros pero seguiremos peleando hasta el final", completó.