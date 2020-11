Rubén Pérez avisó de que Segunda es más difícil de lo que parece

Rubén Perez avisa: Segunda División no es tan fácil como parece. Percibe que hay aficionados y periodistas que, si bien no están siendo injustos con el equipo, esperan que dé más de sí. El jugador, en una entrevista con el diario 'AS', explicó que, en esta categoría, hay que darlo todo.

"A un equipo recién ascendido, el entorno, los que no son los jugadores, creen que se debe tener la posesión los 90 minutos, que debes ganar 0-3, 3-0… pero eso es difícil. Con la posesión, es cierto que nos está costando un poco más, pero, en defensa, que, para mí, es lo verdaderamente importante, lo tenemos bastante controlado", afirmó.

"Mucha gente no entiende que el Leganés gane un partido 1-0. La gente cree que es más sencillo. Dentro, sí somos conscientes. Mucha gente, no digo periodistas, sino también aficionados, no entienden que el Leganés no sea más rotundo", dijo además en este sentido.

Al ser preguntado sobre si le sorprendió el nivel, respondió: "Sí, yo como jugador lo vivo desde dentro. Vosotros, la prensa, los aficionados, no tenéis tan en cuenta la dificultad como la sentimos nosotros porque es muy difícil ganar en cualquier categoría de verdad. Y la Segunda es dura".

Tiene controladas las redes sociales y sabe lo que se cuece: "Yo sigo lo que se dice. Leo comentarios y me relaciono con gente fuera del club y es verdad que no se valora el número de puntos que tenemos ni la dificultad que tiene la categoría".