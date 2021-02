Rubén Sobrino llamó a Cervera... ¡el Mourinho español!

El delantero Rubén Sobrino, último fichaje en el recién concluido mercado invernal del Cádiz, al que llega cedido por el Valencia, declaró este jueves en su presentación que su nuevo entrenador, Álvaro Cervera, es "el Mourinho español", en alusión a la evolución profesional del preparador de origen cántabro con el portugués.

Sobrino fue comparado hace unos días por Cervera con el ex internacional español Fernando Torres, a lo que el nuevo jugador del Cádiz respondió que el hecho de que le relacionen con su "ídolo" es "muy grande".

Para el jugador nacido en Daimiel (Ciudad Real), es "importante que el entrenador hablara públicamente" sobre él y que sus palabras son un "gran elogio".

Sobrino conoce a Cervera de enfrentarse cuando el técnico estaba en el Tenerife y él como futbolista en la Ponferradina y dijo la llegada del entrenador a la Primera División "se lo ha currado mucho, le ha costado llegar" y que "a los equipos los tiene muy preparados y el estilo de juego lo tiene marcado desde siempre".

El futbolista, a sus 28 años, indicó que esa edad es "buena" porque un jugador ahora "dura más que antes" y consideró que el estilo del Cádiz le "beneficia mucho" al ser un equipo "intenso que va bien a los espacios". El delantero afirmó que "lo que más" puede ofrecer tras su llegada es "trabajo, ir al espacio, estar en el área para hacer goles".

"El estilo me beneficia por estar juntos y defender. Se me dio bien en el Alavés, ir todos a una y salir a las contras. Al Cádiz no le ha ido mal hasta ahora", insistió. Sobrino espera recuperar en el Cádiz el rendimiento ofrecido hace algunas temporadas durante su estancia en el conjunto vitoriano antes de su llegada al Valencia.

"Llevo mucho tiempo sin poder mostrar mi nivel por distintas cosas. El fútbol de élite es complicado. Vengo de un club muy grande donde la competencia es enorme. Intentaré desde el primer día mostrar las ganas que tengo y el nivel que di en el Alavés y en los primeros partidos en el Valencia", aseveró.