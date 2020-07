Rubens Sambueza vuelve a Toluca dos años después

Uno de los mejores asistentes de Toluca en los últimos años vuelve al Nemesio Díez. El cuadro mexicano hizo oficial la contratación de Rubens Sambueza, que regresa dos años después.

Con el '14' a la espalda, Sambueza se ha vuelto a comprometer con un equipo en el que jugó, en su primera etapa, 73 encuentros. Marcó allí diez goles, pero destacó en las asistencias.

Y es que Sambueza es el tercer máximo asistente de la Liga MX en los últimos cinco años. Unos números que le permiten volver a uno de los sitios donde ha sido más feliz.

Pese a sus 36 años, Sambueza aún no piensa en la retirada. "Tengo pasión por el fútbol. A River me encantaría volver a terminar todo porque ahí nací, me crié en la casa club y me dieron la primera oportunidad", desveló a 'EFE'.