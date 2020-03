Rubi aseguró que al Betis le salió el partido que había preparado

Rubi, entrenador del Betis, mostró su alegría por la victoria lograda ante el Madrid e hizo balance de un encuentro "redondo, como lo habíamos preparado".

"Uno siempre intenta ayudar al equipo y lo que sí que es cierto es que en los últimos partidos el equipo había merecido más, pero no tuvo fortuna. El partido ha salido redondo, tal y como lo habíamos preparado. La pena es que nos fuimos al descanso con un empate, tal y como ocurriera el día del Barcelona", señaló.

Explicó por qué ganó el Betis. "La idea ha sido sacar el balón jugado desde atrás como siempre. Luego, cuando el Madrid te sale, pues teníamos que hacer un juego más directo. El día del Barcelona sí es verdad que el tanto del empate nos afectó. Quizás ese día nos sirvió también para aprender de ello y salir para este partido más fuertes. Ha sido importante no venirse abajo por encajar ese gol psicológico", reclaró.

"Siempre queremos dar un golpe encima de la mesa, pero también pensamos en darle alegrías a la afición. Tenemos muy claro que hay que tratar de ganar el derbi; a ello vamos. Me alegro especialmente por Tello. Está teniendo una temporada difícil, y por fin le sonríe la fortuna. Nos ha ayudado muchísimo a ganar, me alegro mucho por él", afirmó sobre el goleador decisivo.

Ya encara el derbi sevillano Rubi. "Sabemos que va a ser una batalla dura, un partido muy complicado. Un rival que tiene muchísimo nivel y fuerte. No pensé en no llegar, tenía claro que iba a llegar al derbi. Me da una tremenda alegría vivir el beticismo y jugar un derbi. No tuve suerte en la ida. Es uno de los derbis más bonitos del mundo", sentenció el preparador del Betis.