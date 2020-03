Rubi auguró problemas al Madrid

La visita del Real Madrid al estadio Benito Villamarín no llega en el mejor momento para el Betis, que necesita cortar cuanto antes su mala racha en Liga. Sin embargo, el técnico del conjunto andaluz, Rubi, aseguró confiar en sus hombres de cara al duelo de este domingo.

"El Real Madrid, el Barcelona o el Atlético son equipos muy fuertes, pero no podemos enfocarlos desde el exceso de respeto. A un partido se les puede ganar haciendo las cosas muy bien", avanzó el preparador verdiblanco en rueda de prensa.

Rubi, que medita jugar con tres defensas, fue más allá al asegurar que los de Zinedine Zidane pasarán momentos de dificultad ante los de Heliópolis. "Vais a ver a un Betis que le va a generar muchísimos problemas al Real Madrid", aseguró.

El entrenador del conjunto andaluz apeló al ambiente en el Villamarín para conseguir un buen resultado ante los blancos. "Vamos a disfrutar de una atmósfera y de un público espectacular, que sabe que estamos pasando una situación difícil y está enfadado con nosotros con razón, pero que cuando el árbitro pita se pone de nuestro lado", arengó.

La posibilidad de ser destituido en caso de derrota parece no inquietar el sueño a Rubi. "No me preocupa, estoy trabajando al máximo para intentar que se vea un buen Betis, que es lo único que puedo hacer para estar más cerca de la victoria", dijo finalmente.