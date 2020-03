Rubi llamó a Bartra y Pedraza para el duelo ante el Madrid

El Real Betis tiene por delante una de sus citas más duras de la temporada. Con el objetivo de asaltar la zona noble de la tabla, tendrá enfrente a todo un Real Madrid. Rubi, para ello, tiró de Bartra y Pedraza, que son las novedades de la lista de convocados; se quedaron fuera Feddal y Barragán.

El centran catalán vuelve a la expedición después de haber cumplido un partido de sanción. Pedraza arriba para reforzar el plantel y podría convertirse en un elemento diferenciador sobre el campo. Se espera que ambos aporten en el Benito Villamarín.

No viajarán ni Feddal ni Barragán, que sí que estuvieron en la anterior expedición. El primero porque estuvo a un paso de abandonar el club hace muy poco. Debido a un desacuerdo entre los verdiblancos y el Valencia, no se acabó finiquitando su salida.

Carvalho, que no estuvo tampoco en el duelo de la anterior jornada, vuelve a quedarse aparte. Estuvo ya en la recta final de su recuperación a lo largo de la semana, tal y como informa 'AS', pero, finalmente, no llegó a tiempo para ingresar en la lista.