Rubiales calificó de "injusto" que los Sub 23 se puedan perder los Juegos

Rubiales vería injusto que no se retrasara la edad de corte para los Juegos. EFE

El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, salió al paso de lo que podría ocurrir en los próximos Juegos Olímpicos con la edad de corte para disputarlos. Si no se cambia, muchos de los que iban a ser Sub 23 pasarían a tener 24 años y no podrían disputarlos, algo que consideró "injusto".