Rubiales defendió la presunción de inocencia de Casillas

Cuestionado por la investigación por supuesto fraude fiscal que está viviendo Casillas, Rubiales fue claro, y recordó aquello de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

"Tiene que prevalecer la verdad siempre y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia", advirtió Luis Rubiales, al ser cuestionado la respecto de la citada investigación por 'Deportes Cuatro'.

El presidente de la Federación no quiso alimentar el morbo, y pidió no ser consultado más por ello. "Es un tema que no se me puede preguntar a mí, sino a la persona afectada, pero le deseo lo mejor", añadió.