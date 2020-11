"Rubiales me trató con soberbia, no entendí sus reacciones faltonas"

Hay que remontarse dos años en el tiempo para llegar a la disputa que mantuvieron Luis Mari Elustondo, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, y José Luis Rubiales, mandatario de la RFEF.

Elustondo pidió que la Selección de Euskadi lograra la oficialidad, algo que no gustó nada al máximo responsable de la Federación Española. De hecho, llegó a pedir su dimisión.

Ahora, dos años después, el presidente de la FVF se pronunció sobre aquel suceso en 'Radio Euskadi': "Rubiales me trató con soberbia, pero después me trasladó sus disculpas y las acepté. No entendí sus reacciones faltonas, sí su postura".

Elustondo se refirió a la oficialidad de la Selección Vasca, algo que entiende que está más próximo: "Sin duda, estamos ahora más cerca de lograr el objetivo de la oficialidad que cuando llegué al cargo. No sé en qué medida, pero sí porque se han hecho cosas que estaban paradas. En todo caso, hay que tener paciencia e insistir".

Por último, el presidente de la FVF se despachó a gusto contra Gómez Mardones, su homólogo en la Federación Vizcaína: "Hubo muchos movimientos contra esta Junta que poco a poco se irán sabiendo. Se me insinuó que alegara una enfermedad, pasaron cosas que entre adultos son difíciles de entender. Mis relaciones con el presidente de la Federación Vizcaína no son buenas. Ha tenido problemas con todos los presidentes de la Vasca, es un personaje difícil de entender, con un carácter autoritario".

"Había miembros de la Junta que apuntaban lo que ocurría y se lo pasaban al jefe y, además, cargando las tintas. He soportado lo que me ha tocado sin entrar en la broncas ni crear cismas. Lo primero que tiene que lograr el nuevo presidente es que tenga una Junta suya. Mardones ha venido a siete de las 37 reuniones en cuatro años, y eso solo se puede hacer desde un criterio autoritario y un criterio del poder erróneo", detalló para concluir.