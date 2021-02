Rubiales pasa revista: Piqué y los árbitros, la Superliga...

Luis Rubiales pasó por 'El Larguero' de la 'Cadena SER'. El presidente de la RFEF no suele esconderse cuando se le pregunta por la actualidad del fútbol y esta vez no iba a ser menos.

En cuanto las declaraciones de Piqué, el mandatario respondió: "Nosotros creemos más que nadie en la libertad de expresión, está tasada en la ley. Los árbitros son jueces deportivos y no se les puede faltar al respeto, no se les puede humillar y no se puede cuestionar su honestidad".

Además, Rubiales defendió que los colegiados también se equivocan y esto conlleva consecuencias. "Tienen castigos, no lo veis porque poseen un reglamento interno. No se puede publicitar una sanción a un árbitro", dijo.

Por último, también dio su opinión al respecto de la Superliga, la cual rechazó y resumió como algo nefasto para las competiciones de fútbol en España y propuso un nuevo formato para el torneo doméstico, con el fin de evitar que los conjuntos se vayan a ese nuevo campeonato.

"Es un tema que hay que abordar de una manera muy seria. Espero que no salga el proyecto al margen de UEFA y FIFA. Las ligas tienen que ayudar disminuyendo las jornadas. Solo se pueden hacer dos cosas: disminuir los equipos o cambio de formato. 33 jornadas, más de dos 'Clásicos', campos neutrales, etc", comentó.

"O las ligas disminuyen los equipos o cambian el formato y eso es algo que va a ocurrir en los próximos dos o cuatro años y, si quieren jugar un pulso, va a haber cuatro, seis u ocho clubes que se desmarquen. Tenemos que llegar a un punto intermedio que es el que está proponiendo la UEFA. Vamos a un formato en el que los grandes generen más taquilla", concluyó.