Rubiales pidió perdón por la polémica jugada de Unai Núñez

El final de la semifinal de la Supercopa de España que se jugó en La Rosaleda fue de locura. Mientras los jugadores del Athletic pedían el final, el Madrid protestaba por una supuesta mano de Unai Núñez.

El VAR revisó la jugada y no se pitó nada, de modo que el Real Madrid se quedó sin la que querían que fuese una oportunidad clave para el empate. Pero la jugada no se vio por televisión y sobre eso ha hablado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

"No se vio y fue un error que no se viera en directo. Se tendría que haber emitido, así que fue un fallo de realización", dijo delante de los micrófonos de 'Deportes Cuatro'.

Luis Rubiales no se escondió y pidió disculpas por no haberse visto la jugada en concreto que tanta polémica generó durante varios minutos en el choque: "Hay que pedir disculpas cuando se hace algo mal. Es una tontería ocultarlo y me hubiera gustado que se viera en ese momento".

"Hay que ser autocríticos y si hay cosas que no se hacen bien, hay que analizarlas y mejorarlas. La parte posible es que se han visto y no es penalti", concluyó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.