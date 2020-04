Rubiales vería bien acabar la Champions en formato 'final four'

El presidente de la Federación Española, en una entrevista concedida a 'FOX Sports México', explicó que la UEFA no se ha planteado cancelar la Champions o la Europa League, y deslizó cuál sería para él el mejor formato posible para acabar el curso.

Comparte con la UEFA que la prioridad es acabar con las temporadas ligueras. "Lo prioritario es acabar los campeonatos y después habrá fechas para recuperar y apretar un poquito para que las selecciones puedan recuperar los partidos", explicó.

Cuestionado ante la posibilidad de que la Champions se acabe por la vía rápida, en modo 'final four', Rubiales se mostró partidario. "No se descarta ninguna opción, ni a puerta cerrada o abierta, no se descarta nada", dijo.

"Lo que tenemos que tratar de buscar es una solución saludable. Los más interesados de que se acabe esto son todas las partes pero siempre garantizando que estemos al cien por cien protegidos", añadió.

Se le vio partidario de implantar el sistema de la nueva Supercopa de España a la Champions. "Es una opción porque cada vez quedan menos fechas y tenemos que poner la imaginación", respondió, al ser cuestionado por ello.

No descartó que la final de la Copa del Rey se juegue sin público. "Tenemos esa situación con la final de la Copa. Sólo quedan dos equipos, en Athletic y la Real. Nos encantarían que jugaran delante de sus aficiones, es un partido precioso, muy vistoso y lo podemos intentar por todos los medios. Si por causa de fuerza mayor no se pudiera es otra cosa", reconoció.

Hay clubes que ya entrenan, algo que él cree imposible hasta dentro de un tiempo prudencial en España. "En España es implanteable porque estamos en un estado de alarma, porque tenemos que ser muy disciplinados y dar ejemplo al resto", contestó.

"Hasta que nuestra administración no nos diga que retomemos los entrenamientos no lo vamos a hacer. La RFEF tiene una enorme firmeza y un enorme compromiso", recordó.