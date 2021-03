"Rubio, ojos azules... fui directamente un nazi"

Toni Kroos se ha convertido en una de las voces que está luchando en Alemania contra el bullying en las redes sociales. El jugador del Real Madrid lo sufrió en sus propias carnes en 2018.

"Después del Mundial 2018, dije que no me gustaron las formas con las que Mesut Özil renunció a la Selección y, entonces, fui directamente un nazi para bastantes personas. Rubio, ojos azules, todo encajaba para mucha gente. Me las arreglé para superarlo", aseguró el centrocampista.

Kroos habló en una charla con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, sobre el uso de las redes sociales y los problemas que pueden surgir.

"Hoy en día, cualquiera puede esconderse detrás de un perfil falso para ponerse a insultar a extraños sin ningún impedimento", añadió el jugador del Real Madrid.

Por último, se dirigió al propio Steinmeier: "Probablemente usted también lo haya vivido en primera persona. Los políticos también polarizan".