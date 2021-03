Rüdiger se piensa su futuro al menos hasta la Eurocopa

Antonio Rüdiger no tiene intención, al menos de momento, de renovar su contrato con el Chelsea hasta que no pase la Eurocopa. La ficha del central alemán no expira hasta mediados de 2022 y como afirmó 'The Athletic' el futbolista no tiene prisa en reunirse con la directiva.

Tuchel le dio los galones de la zaga londinense a Rüdiger y este no le defraudó. El alemán se sitúa como uno de los fijos en el once del Chelsea y sin duda una salida del club por parte del defensor supondría un problema en los planes de Tuchel.

Rüdiger partió como titular en 26 de los 28 choques que ha disputado en esta temporada y se hizo con el puesto de la zaga londinense tanto con Lampard como tras la llegada de Thomas Tuchel.

Este panorama obliga al Chelsea a tener que vender al central este próximo verano si quiere sacar algo de dinero por él. Además, varios equipos siguen de cerca al central alemán por si se produjese su salida del conjunto 'blue'.