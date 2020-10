Ruggeri atizó a la organización del fútbol argentino

Oscar Ruggeri no se cortó y disparó con dureza contra la organización del fútbol en Argentina. El ex jugador aseguró que intentan hacer un torneo serio, pero que es un papelón y que no estará a la altura de Inglaterra o España.

"La Liga es una cagada. Dicen la Liga Argentina y es una cagada. Tenemos que ser serios", manifestó el campeón del mundo en 1986 con Argentina en el programa '90 Minutos de Fútbol'.

Ruggeri hizo referencia con estas palabras a la creación de la nueva competición que se celebrará en Argentina a partir de finales de octubre.

Además, también criticó con dureza la mala gestión que se hace con los jugadores argentinos antes de irse estos a Europa. "A Martínez Quarta lo vendieron por 14 millones, llega allí y vale 30. En la situación que estamos, vienen ahora con un poco de guita y se llevan al futbolista que quieran", agregó.

"Quieren hacer un torneo que sea serio, que sea grande, nos comparamos con las ligas de Europa, con Inglaterra, España... pero esto es un papelón, no estamos a la altura de nada", concluyó el ex futbolista en su primera aparición pública tras superar el coronavirus.