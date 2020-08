Rumanía cambia sus reglas tres horas antes del choque por el título: habrá prórroga y penaltis

Dentro de un fútbol accidentado por el coronavirus, la Liga Rumana está escribiendo las líneas más surrealistas de la temporada. Este lunes, en una jornada crucial para conocer al campeón, los dirigentes decidieron reinventar las reglas de la competición tan solo tres horas antes del choque para convertirlo en una final en toda regla.

La historia es la siguiente. El CFR Cluj, líder con 46 puntos, visita al CS U Craiova, segundo con 44 y un partido menos. Es decir, el campeonato está en el aire. Sin embargo, la UEFA apremió a la Liga y Federación Rumanas a que confirmaran todos sus participantes para la próxima edición de la Champions y la Europa League a las 19:30 de este lunes como muy tarde, justo la hora de inicio del choque.

Por ello, los dirigentes decidieron dar un giro sorprendente al asunto, puesto que, en caso de que el líder no venciera, aún le quedaría otra jornada a los segundos para apurar sus opciones de título. ¿Cómo? Convirtiendo la jornada en una final en toda regla; es decir: habrá prórroga y penaltis en el caso de que tras los 90 minutos haya empate, pese a que ese resultado favorecería al equipo de Petrescu. Y la comunicación a la UEFA quedó retrasada a la medianoche.

La noticia, avanzada por el periodista Emanuel Rosu y poco después confirmada por la propia Federación de Fútbol Rumana, se confirmó a los clubes ¡tan solo tres horas antes! del choque en un cambio exprés de las reglas de competición.

Además, los seguidores locales se quedarán también con las ganas de seguir el choque en una pantalla gigante en los aledaños del estadio. Aun así, según Rose igualmente tenían planeado concentrarse en los alrededores en previsión de un posible alirón.

Răzvan Marian Burleanu, presidente de la Federación, declaró antes del choque que no quería una igualada al término del choque: "¡Solo espero que no haya un empate esta noche. Esperemos que alguno gane y no haya que jugar prórroga ni penaltis!".

Por si fuera poco, horas después trascendió el positivo en coronavirus de Dan Petrescu, técnico del Cluj, por lo que se quedó sin vivir el choque en el campo tras proceder a su aislamiento.