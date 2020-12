Rummenigge da vía libre a Alaba: "El Bayern hizo todo lo posible"

Cualquier club que desee hacerse con los servicios de David Alaba sin pagar traspaso podrá hablar con él a partir del 1 de enero. El propio director general del Bayern de Múnich lo confirmó en una charla con 'Doppelpass'. De paso, dejó claro lo mucho que intentaron convencerle de que renovara.

"El Bayern hizo todo lo posible para llegar un acuerdo. Mantuvimos muchas conversaciones, pero queríamos una respuesta por su parte hasta finales de octubre. No ocurrió y no sé si volveremos a retomar las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta reflejó lo mucho que sentimos por él. Pero no la aceptó", aseguró Rummenigge.

De momento, hay cuatro equipos en la lista de pretendientes del austriaco: Madrid, Barcelona, PSG y Chelsea. Todos son de primera línea del fútbol europeo y gozan, en un principio, del potencial económico suficiente como para satisfacer las demandas salariales del futbolista.

Cierto es que es probable que estas sean bastante altas, pues, al fin y al cabo, Alaba es pieza clave del campeón de la Champions League. Eso sí, su nuevo destino se ahorrará unos 27,4 millones de euros, que, tal y como estima ProFootballDB, es su valor de mercado actual.