El pacto de no agresión Bayern-Borussia que incluye a Haaland

El director general del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ofreció unas declaraciones a 'Tuttosport' en las que negó el interés del club alemán en Dybala, jugador de la Juventus de Turín.

Pero eso no es todo. Rummenigge también tuvo tiempo de hablar de uno de los jugadores más cotizados del mercado, el prometedor jugador del Borussia Dortmund Erling Haaland.

El directivo del Bayern dejó claro que no intentarán su fichaje porque ya tienen a Lewandowski en el equipo: "Haaland está bien en Dortmund y, sinceramente, mientras tengamos a este Lewandowski, no lo necesitamos. Lo que sucederá en el futuro no lo puedo predecir, también porque yo permaneceré en el cargo hasta diciembre de 2021".

Y añadió: "Una cosa puedo decir con certeza: con Watzke, el mandamás del Borussia Dortmund, tengo una buena relación. Y mientras esté en el Bayern, no habrá otra compra como la de Lewandowski. A lo largo de los años hemos establecido relaciones amistosas con el Borussia, también en el mercado".

Tras dejarle vía libre al Real Madrid en la lucha por el fichaje de Haaland, Rummenigge prosiguió con sus elogios a 'Lewy': "Robert ha sido el mejor en la última temporada: marcó muchos goles y ganó cinco títulos. Realmente era imposible hacerlo mejor que él. Llamé a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y le dije que no es bonito que en 2020, sin el Balón de Oro, haya un hueco en el cuadro de honor del mejor jugador".