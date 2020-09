Rummenigge desveló que Thiago lloró en su despedida

Thiago Alcántara se emocionó en su adiós del Bayern de Múnich. Así lo reveló Karl-Heinz Rummenigge, director general del conjunto bávaro.

"Después de finalizar su traspaso al Liverpool el pasado jueves, Thiago me estaba esperando en el parking. Al principio pensé: '¿Qué está haciendo aquí ahora?'. Pero luego se me acercó y me abrazó durante cinco minutos, lloró y dijo: 'Gracias por permitirme hacer esto", dijo Rummenigge en unas palabras recogidas por 'Sport'.

Explicó el representante del Bayern de Múnich el papel de Thiago. "Es una gran persona y siempre ha sido un jugador de primer nivel para el Bayern, especialmente durante la fase final de la Champions en Lisboa, donde demostró su calidad", añadió.

"Que nos deje ahora es una gran pérdida. Sin embargo, aceptamos que quisiera probar algo nuevo porque se ha comportado de manera brillante siempre con nosotros", sentenció Rummenigge.

Thiago ya sabe lo que es jugar con la camiseta del Liverpool. El centrocampista debutó en la segunda mitad del partido contra el Chelsea y se convirtió en el mejor pasador debutante de la tarde.