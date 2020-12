Rummenigge y su aviso a Maradona antes de la final de 1986

La muerte de Diego Armando Maradona ha provocado numerosas reacciones a nivel mundial por parte de aquellas personas del mundo del fútbol que conocieron de cerca al eterno '10' de la Selección Argentina.

Uno de los ex futbolistas que ha mostrado su pesar tras el fallecimiento del 'Pelusa' fue Karl-Heinz Rummenigge, actual director general del Bayern de Múnich y ex futbolistas de la Selección de Alemania.

"Me acordé mucho de él cuando anunciaron su muerte. Y pensé que era una buena persona. Y sé que mientras jugaba al fútbol era la persona más feliz del mundo. Tengo la sensación de que cuando terminó su carrera como jugador, lamentablemente sus lágrimas de alegría se fueron. Todos lo lamentamos", aseguró el germano en una entrevista concedida a la Bundesliga a la que tuvo acceso 'Clarín'.

Rummenigge recordó en la misma sus encuentros con Diego sobre los terrenos de juego. "Creo que nos ha afectado de la misma manera tanto a quienes lo conocieron como a los que no. Me sorprendió bastante cuando escuché que había muerto de un ataque al corazón. Estábamos todos muy tristes. Lo conocí en la Serie A de Italia cuando él jugaba en el Nápoles y yo en el Inter de Milán. Y luego en el partido más importante que jugué contra él: la final del Mundial en 1986", aseguró.

Por último, respecto a este partido, el ex jugador alemán desveló una divertida anécdota con el 'Pibe de Oro' poco antes del inicio del encuentro, que tuvo lugar en el imponente Estadio Azteca de Ciudad de México,

"Recuerdo que antes del saque inicial fui a la línea media donde los árbitros ya estaban parados para hacer el sorteo. Él me sonrió y pensé: 'Está cohibido'. Y luego le dije en italiano: 'No estamos aquí para darte un juego fácil. Alemania no será un rival agradable para ti', le dije. El partido fue muy bueno: 2-2 hasta poco antes del final cuando lamentablemente nos hicieron el tercer gol", sentenció.