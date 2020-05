Russo, en contra de los cinco cambios por partido

Russo es un veterano del fútbol, un tipo de la vieja escuela. Le gusta el deporte rey tal y como es, y cree que esas nuevas normas, a pesar de su excepcionalidad, van en contra de lo que es el fútbol en sí.

Así lo expresó, en una entrevista concedida al diario 'Olé'. "No estoy de acuerdo con los cinco cambios. Me parece que desnaturaliza el juego y también que se pierde la forma. Se desvirtúa el juego", afirmó el técnico de Boca.

"La experiencia que tenemos en ese sentido son los partidos amistosos, en los que sabemos que los niveles llegan hasta que empiezan los cambios y después es otra cosa. Esto sería parecido. En un torneo oficial, se perdería la esencia del fútbol", añadió.

Aseguró que esta norma acabará siendo contraproducente. "Esto no es bueno para el desarrollo, no es bueno para crecer. El fútbol es un juego cuyos cambios se fueron dando para darle mayor agilidad, velocidad, intensidad. Esto es un retroceso", continuó con su crítica.

"Con cinco cambios se va a perder mucho tiempo, habrá mucho protocolo... La idea de las modificaciones en el fútbol fue agilizar, darle preferencia al juego limpio, a la no agresión. Con esto se vuelve para atrás", señaló también.

De hecho, se mostró en contra de las formas en sí. Russo es partidario de arriesgar, con menos precauciones. "Dificultades habrá, pero está en la capacidad de cada cuerpo técnico cómo salir de este parate", explicó.

"No puede primar el temor a que todo no funcione. Hay que tomar precauciones, pero esta no es la forma. Uno está acostumbrado a que lo que es temporal después se queda y no se saca", dijo, a continuación.

Y acabó asegurando que estas normas agrandarán la brecha entre los clubes grandes y los pequeños. "Indudablemente, esto perjudica a los que tienen menos plantel, porque ven reducidas sus formas. Están en desventaja", dijo.

"Los equipos más poderosos tienen más ventaja, porque tendrían más recursos para cambiar un partido", expuso Russo, dejando de lado el hecho de ser el entrenador de uno de los dos grandes de Argentina.