Russo no admite relajaciones tras el título

Boca llegó como campeón de la Superliga a la Copa -formato liga-. No sufrió demasiado para superar a Godoy Cruz con goleada para confirmar el excelso estado de forma del conjunto de Russo.

"Muchos jugadores necesitaban minutos. No hay que relajarnos cuando el equipo sale campeón. Después del título, la idea es exigirnos más y mantener el nivel de juego. Seguimos buscando lo mejor, recuperando a los que se quedaron en Buenos Aires. Veremos cómo seguimos", soltó Russo en zona mixta.

"Hablamos de lo que es jugar sin gente, que no es lo mismo. Es algo que nos cuesta mucho. Encima el campo no estaba bien, pero nos acostumbramos. El fútbol es con gente, pero está bien que no vayan a los estadios. Cuesta meterse de lleno en los partidos, hay que tener cuidado con lo que se dice. Todos los que jugaron profesionalmente saben lo que digo. Hay que acomodarse a esta situación", indicó el técnico de Boca.

El trabajo de todos se refleja en lo colectivo: "Están todos muy parejos y cuesta elegir en este plantel. En el trabajo diario se van superando. Mantener los niveles implica esforzarse mucho y el grupo se acomodó rápido a lo que queríamos".