Rüstü agradece al Barça su apoyo: "No olvidaré lo que hicieron mientras me moría"

Rüstü Reçber estuvo cerca de ser una más de las víctimas ilustres que nos ha arrebatado el coronavirus. El ex portero enfermó y estuvo grave en Turquía, aunque, por suerte para él, todo eso ya es cosa del pasado.

Charló con 'AS' de aquellos momentos y sorprendió al desvelar que el Barça, su ex equipo, estuvo muy pendiente de su estado de salud.

"El Barça me dio un gran apoyo durante mi enfermedad. Carlos Naval y Chemi Teres me transmitieron los buenos deseos del presidente y del club", comenzó el otomano.

"No se puede olvidar este tipo de detalles en momentos como el que vivimos. No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida", reconoció, antes de mostrarse a disposición del club azulgrana para lo que desee.

Rüstü desveló su tratamiento: "Hay una cura para este virus que nuestro Ministerio de Sanidad ha implementado. Los médicos aplicaron un tratamiento extenso durante diez días y pusieron mucho esfuerzo en ello".

El ex jugador no ha olvidado su paso por el Barça y dijo recordar cada día que pasó en el club azulgrana. Para concluir, alabó a Xavi: "Tuve la oportunidad de jugar con Xavi y ser amigo suyo. Como persona es 'top' y tiene grandes conocimientos. Luis Enrique es el ejemplo a seguir".