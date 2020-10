Sabalza se queda con el sentimiento que transmite Osasuna

Sabalza, nacido en la localidad navarra de Sangüesa en 1947, es presidente de Osasuna desde diciembre de 2014. El mandatario del club navarro considera que ha sido "una pena" tener que celebrar el centenario con tantas restricciones a causa del coronavirus, aunque afirma que la entidad tiene una deuda pendiente con la afición y esa fiesta tendrá lugar en cuanto la situación sanitaria lo permita.

El presidente de Osasuna, abogado de profesión, asegura que todavía se siente con fuerzas para seguir al frente del club, aunque para ello, ha precisado, sería necesario cambiar los estatutos de la entidad, algo que a su juicio "siempre es posible", aunque sea "complicado".

Pregunta: ¿Qué sintió este 24 de octubre en esa celebración del centenario tan limitada por el COVID-19?

Respuesta: Ha sido una pena, porque, en principio, casi debiera haber sido el colofón del centenario y lo que opino ahora es que fue el principio del centenario, y además un principio con un buen pie, porque empezamos ganando (al Athletic de Bilbao) e indudablemente siempre es una alegría y una satisfacción mayor.

En cuanto se pueda habrá que celebrarlo con la afición. Tanto el presidente como la junta directiva tienen muchas ganas de que el estadio se llene con la afición.

P: ¿De qué está más orgulloso de su mandato?

R: De la extensión del sentimiento de Osasuna a toda Navarra. Hace unos años había muchos niños que eran partidarios del Madrid o del Barcelona o de otros equipos y ahora eso ha desaparecido, todos son de Osasuna.

P: ¿Cuál es el objetivo deportivo de Osasuna a medio plazo?

R: Primero vamos a ver si logramos una cosa importante, que es asentarnos en Primera, y luego se podrán poner metas más altas.

P: ¿La intención del club de recuperar el patrimonio cedido a Hacienda para el pago de su deuda limita esas aspiraciones?

R: No. Si el equipo está en Primera, se puede recuperar el patrimonio si uno procura contener los gastos.

P: ¿Seguir siendo un club deportivo y no una sociedad anónima pone en riesgo la viabilidad económica de Osasuna?

R: Yo opino que no. Nosotros somos un club y en este año de pandemia hemos dado beneficios. ¿Por qué va a afectar? En absoluto. Lo que hace falta es gastar menos de lo que se ingresa, nada más.

P: ¿Cómo valora el trabajo del entrenador Jagoba Arrasate?

R: Cuando fichamos a Arrasate y lo presentamos a la prensa, dijimos muy claro que esperábamos que Jagoba hiciese un equipo que conectase con la grada, y evidentemente eso se ha logrado, porque ahora desgraciadamente las gradas están vacías, pero sí ha conectado con el sentir de todo Osasuna.

P: ¿Espera ver pronto las gradas con aficionados, aunque sea de una forma muy limitada?

R: Eso no depende de nosotros. Qué más quisiéramos. Pero fíjese usted cómo está aquí la pandemia, que estamos los primeros de España. Vamos a rebajar estos contagios, vamos a ver si logramos darle la vuelta al virus y entonces sería el momento de poder intentar hacer este tipo de cosas. Mi mayor ilusión es que el campo se llene de aficionados.

P: ¿Piensa presentarse a la reelección?

R: Jurídicamente no se puede hacer, porque los estatutos prohíben un nuevo mandato del presidente. Habría que cambiar los estatutos y entonces pensaría esta junta directiva si se volvía a presentar o no. Pero, mientras no se cambien los estatutos, es utopía hablar de ello.

P: ¿Y se plantea cambiar los estatutos?

R: Siempre es posible, pero también es complicado. No depende de la junta directiva, sino de la asamblea, que es soberana y decidirá si es posible o no.

P: ¿Pero a usted le gustaría continuar? ¿Afecta el cargo a su actividad profesional o personal?

R: Con la edad que tengo, a la actividad profesional afecta poco y sobre la actividad personal, todavía me siento con fuerzas y la familia me apoya. Ahora, si me presentaré o no... es un largo plazo el que queda todavía y no se puede decir con tanto tiempo.

P: ¿Cómo ha afectado al club el juicio del 'caso Osasuna'?

R: Ha sido un momento triste. Yo discrepo que sea el caso de Osasuna, porque Osasuna como entidad se ha visto involucrada a consecuencia de la actuación de unos dirigentes que tuvo, no que el club en sí lo hiciera. En Navarra sí quedó claro desde el minuto uno que no era una actuación del club como institución, sino de los dirigentes, pero a nivel nacional se habló del Caso Osasuna y siempre perjudica al nombre (de la entidad) el hecho de estar en los tribunales.

P: Ha habido algunas críticas por la escasa presencia del euskera en el himno del centenario o por el hecho de que no se mencione a las aficionadas y socias.

R: En un club, hagas lo que hagas, siempre hay polémica. A nosotros nos presentaron ese himno y nos gustó. No veo yo que tenga que tener mucha polémica, pero cada uno es muy libre de pensar. Es cierto que en los estatutos está el tema del euskera y lo utilizamos y todas nuestras comunicaciones van en los dos idiomas. En la vida tampoco es posible contentar a todos.