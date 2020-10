"Sabéis lo que siento por el Atleti, pero me encanta el Sevilla"

El hijo de Simeone, Gio, tiene una preferencia clara y esa preferencia es el Sevilla. El argentino concedió una entrevista a la cadena 'SER' y admitió que uno de los clubes que más le gusta es el hispalense, pero no ahora, sino desde siempre.

"Sabéis lo que siento por el Atlético de Madrid, pero me gusta mucho el Sevilla. Es un equipo que me encanta, pero siempre, no solamente ahora. Quizás porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos", dijo el jugador.

Respecto a si está preparado para jugar en España, afirmó: "La verdad que sí, siempre me gustó España, mi viejo siempre me decía que tenía que estar uno o dos años en Italia, que así iba a mejorar y aprender a ser un jugador de fútbol.

"Italia es un buen sitio donde aprender la técnica y la táctica, pero que después yo soy un jugador de España, y me lo sigue diciendo, hay que hacerle casos a las personas que saben", concluyó Gio. ¿Cuánto quedará para que cumpla su deseo y el de su padre?