Yuri Berchiche fue el gran héroe del Athletic Club al anotar en el Nuevo Los Cármenes el gol que dio el pase al cuadro vasco a la gran final de la Copa del Rey.

Su tanto le hizo ser el protagonista indiscutible de la noche del jueves, pero este viernes todos los focos le han apuntado por unas polémicas declaraciones.

Y es que el zaguero del cuadro de Bilbao reveló en 'Radio Euskadi' una conversación con el colegiado Del Cerro Grande previa al inicio que traera mucha cola.

El futbolista estaba apercibido y una amarilla le hubiera dejado sin final. Un asunto del que habló con el colegiado, que le habría asegurado que no le iba a mostrar fácilmente una tarjeta.

"Sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta por perder tiempo, aunque tampoco lo hice. Del Cerro Grande es, en mi opinión, muy bueno. Ha tenido todo en cuenta, mi tarjeta y las otras. Antes del partido nos dijo que no nos preocupáramos si le ayudábamos y que lo iba a tener en cuenta", explicó el jugador.

Unas palabras que han generado un enorme revuelo y que comienza a calentar ya una final ante la Real Sociedad que será histórica.