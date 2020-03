Sabin reveló que habrá reunión en el Dépor para hablar de futuro

Nadie sabe qué pasará con el fútbol. De momento, todo está parado por el COVID-19.

La incertidumbre reina en el deporte rey. Sabin Merino habló sobre el caso del Deportivo. "En un principio el club habló con los capitanes y les comunicó que no iba a haber ningún ERTE, pero LaLiga y los clubes siguen con las reuniones y hay incertidumbre. Íbamos a hablar con el club esta semana para valorar las diferentes opciones", dijo en declaraciones recogidas por 'AS'.

En su caso, cree que el parón le ha venido bien. "Tuve una pequeña rotura en el isquiotibial ante el Almería. Los plazos han sido largos y ahora me encuentro bastante bien. La carga de partidos me hicieron tener molestias. En ese sentido, me está beneficiando el parón", explicó.

Sabin opinó sobre el futuro de las competiciones. "Lo más justo para todos es que LaLiga termine. Creo que terminarla en los plazos previstos es imposible y tendremos que jugar en otras fechas. Una vez decidido eso, si se alarga, lo justo sería llegar a un acuerdo en el que todos los jugadores que acaban contrato o están cedidos puedan seguir y terminar aquí la temporada", concluyó.