"Sacamos poco positivo de Butarque"

El Espanyol sumó este jueves 26 de noviembre su tercer pinchazo liguero consecutivo tras caer por 2-0 en Butarque frente a un Leganés que se mostró muy superior al conjunto 'perico'.

Tras el choque, Vicente Moreno, técnico del cuadro catalán, analizó el encuentro y no escondió su mal sabor de boca tras el choque con otro de los candidatos al ascenso este curso.

"Sacamos poco positivo. Teníamos enfrente un buen equipo que en un momento determinado te puede hacer sangre pero fuimos capaces de estar ahí y pudimos meter uno. No entregamos el partido, nos quedamos con eso como positivo, lo otro poco puedes sacar", aseguró.

De igual forma, el técnico habló sobre la mala racha actual del Espanyol, que solo ha sumado un punto de los últimos nueve juego y ha salido de los puestos de ascenso directo a Primera División.

"No solo cuando no ganas tres partidos, sino cuando no lo haces en uno también hay preocupación. Lo aceptamos e intentamos que no se dé. En ocho o diez días la película cambia notablemente. Ahora hay que verlo como una oportunidad para volver a sumar y ganar y recuperar la posición", sentenció.