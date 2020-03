Sagnan admitió que le falta ritmo

Sagnan llegó al Mirandés en el mercado invernal por la necesidad del equipo atrás y está cubriendo el hueco con creces. En el último duelo de Liga, anuló a Stuani en varios tramos del partido. Es titular -por ahora- con Iraola, pero admitió que le falta todavía acumular más minutos.

"Ahora estoy bien. Los compañeros me han acogido bien en el vestuario. Es verdad que me falta ritmo, pero, con tiempo, me sentiré mucho mejor en el campo", dijo. Sobre por qué eligió a los 'jabatos', respondió: "Lo primero, que aquí hay dos jugadores de la Real, y lo segundo, porque no está muy lejos de San Sebastián".

Sobre sus dos duelos como titular (todavía no se había jugado el del Girona cuando se hizo la entrevista) -Albacete y Extremadura-, dijo: "Con los compañeros, me sentí muy bien. Ambos partidos fueron una buena oportunidad para coger ritmo de juego. Estoy contento por saltar al campo".

El enfrentamiento de semifinales ante la Real será llamativo para él, Guridi y Merquelanz: "Será especial porque venimos de allí. Es nuestro club, pero ahora nosotros defendemos al Mirandés. Me gustaría jugar ese partido como a todos mis compañeros".