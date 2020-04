Sakho rechazó a Barça y Bayern por aprender inglés

Creció y se formó en el PSG, y en el tirano galo lo ganó casi todo, al menos a nivel doméstico. Con solo 23 años, Mamadou Sakho sintió que la Ligue 1 se le había quedado pequeña, y decidió dar el salto a otro campeonato. Su elección llegó motivada por una razón muy particular.

Sakho explicó sus razones para dejar el PSG, hace ya una eternidad, y su motivación para preferir la Premier a cualquier otro campeonato de Europa. "Decidí irme simplemente porque lo había ganado todo con el PSG", explicó, en declaraciones reproducidas por 'Fichajes.com'.

"Había cumplido mis objetivos y quería descubrir otro campeonato, no acabar mi carrera con el mal sabor de no conocer el campeonato inglés, de no aprender el inglés, de no descubrir otra cultura", continuó.

No le faltaron ofertas, pero él tenía claro dónde quería jugar. "Tuve muchas propuestas, incluidas las del Barcelona, el Bayern, el Arsenal y el Liverpool. Elegí al Liverpool porque era uno de los clubes de mis sueños, con una gran historia", concluyó.

Disputó tres temporadas y media con los 'reds', en las que jugó 80 partidos con el primer equipo. Sin embargo, en 2016 Klopp le cerró la puerta, desapareció de las alineaciones y las convocatorias, y acabó yéndose al Crystal Palace.

Allí pasó la segunda mitad de la 2016-17 como cedido, y posteriormente los 'eagles' decidieron quedárselo en propiedad, pagando casi 30 millones de euros más por un jugador cuyo préstamo costó otros dos. Fue un negocio redondo para los 'reds, que solo pagaron 19 'kilos' por él al PSG.