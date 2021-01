Salah deja todo en el aire: "¿Mi futuro? No lo sé"

Con la pelea del Liverpool por Kylian Mbappé, en Inglaterra hay quien ve a Mohamed Salah fuera del equipo de Jürgen Klopp. ¿Qué pasará con él? Pues a juzgar por las palabras del propio jugador, cuyo contrato expira en el verano de 2023, es una auténtica incógnita.

El delantero egipcio pasó por el medio noruego 'TV2' y habló de si se ve continuando en el Liverpool. "Si me preguntas por mi futuro, no lo sé", espetó de primeras Salah, dando lugar a la especulación. No obstante, en lo personal asegura sentirse muy cómodo en Anfield.

"Te digo que quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda, pero como he dicho otras veces, está en manos del club", continuó, y se mostró comprometido: "Siempre daré el 100% hasta el último minuto que esté en este club y quiero ganar tantos trofeos como pueda. Quiero dar el 100% a la gente que me muestra amor todo el tiempo".

Salah también hizo algo de balance de la temporada actual y se refirió a la plaga de lesiones: "De una maneras u otra nos ha afectado, pero los jugadores que ocupan ahora esos puestos siempre dan lo mejor de sí. Hemos perdido a algunos jugadores 'top' como Virgil (Van Dijk) o Joe (Gomez), y Diogo Jota también se lesionó".

"La situación sería mejor si tuviéramos a todos disponibles, pero no nos quejamos porque tenemos a jóvenes que lo han hecho muy bien y siempre lo dan todo. Que sí, que hemos tenido bajas, pero debemos manejar la situación y continuar. Lo que nos hará grandes será esto, y no quejarnos", agregó.

Cuestionado por los partidos a puerta vacía, el '11' del Liverpool reconoció lo que se nota la ausencia de la hinchada: "Es muy difícil. Anfield es Anfield y todos los aficionados que venían siempre marcaban la diferencia, pero lo más importante es su salud. No podemos quejarnos, hay gente que sufre muchísimo más que nosotros, que estamos en una situación privilegiada".

Por último, se refirió a los protocolos para evitar los contagios: "A nosotros nos hacen test prácticamente todos los días y nos sentimos completamente seguros. Echamos de menos a los fans, tanto en casa como fuera, pero no hay razón para quejarse. Conocemos la situación, leemos las noticias. Esperemos que todo mejore pronto para que la gente pueda volver a Anfield".