Salah huyó de excusas antes del Liverpool-United

Este Liverpool no pasa por su mejor momento. Los de Jürgen Klopp suman tres partidos seguidos sin conocer la victoria. Y aunque no hay que olvidar las sensibles bajas que tienen, como las de Van Dijk y Joe Gomez, no quieren excusarse en ello.

Así lo aseguró Mohamed Salah, estrella del equipo 'red', antes del partidazo que les medirá al Manchester United, actual líder: "Seguro que tuvieron un impacto, pierdes a dos de tus defensores. Matip también resultó herido antes de regresar. Entonces, tienes tres jugadores lesionados".

"Pero al final, tienes que manejar la situación. Si quieres ganar la Premier, debes intentar ganar todos los partidos. Si te concentras solo en las lesiones, no ganarás el título. Pero si te concentras en lo que tienes y tratas de lidiar con la situación de una manera diferente, puedes lograrlo", agregó.

Sobre el encuentro, Salah analizó lo que les supone jugar en un Anfield vacío: "Algunos equipos también ganan jugando sin aficionados. Ya sea en tu cancha o fuera, te afecta. Todos los equipos tienen las mismas oportunidades de ganar partidos. Con esta situación del COVID-19, la gente pregunta: ¿Se suspenderá la Premier? ¿Continuará? Las cosas fueron realmente difíciles y ahora estamos de vuelta en un encierro (en Inglaterra)".