"Salah no es feliz en el Liverpool"

Salah es uno de los jugadores top del momento. Muchos son los equipos que le siguen la pista. Por su calidad ha sido relacionado recientemente con el Barça y con el Madrid. Él, sin embargo, salió al paso y dijo que no tiene en mente irse del Liverpool.

Pero Aboutrika, su ex compañero de Egipto, afirma que no está tan contento como dijo. "Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego", contó a 'BeIn Sports'.

"Sé que Salah no está feliz en Liverpool", continuó, dejando a todos con la boca abierta. No quiso revelar los motivos de su descontento: "Me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público".

Aboutrika sí confesó que el hecho de no llevar el brazalete en Champions es uno de los motivos que más le han dolido a Salah. "Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland", apuntó.

En la entrevista que Salah concedió a 'AS', el egipcio confirmó que no le sentó muy bien. "Estaba muy decepcionado por no ser el capitán, honestamente. Lo esperaba, pero es una decisión de Klopp y lo acepto...", contó el atacante.

Le preguntaron a Aboutrika si ve a Salah en el Madrid o el Barça. "Si fuera jugador de alguno de estos equipos y jugase como lo hace en el Liverpool ya habría ganado el Balón de Oro", opinó.

Y cree que los 'reds' estarían dispuestos a deshacerse de Salah: "En mi opinión, están considerando venderle por razones económicas. No tengo influencia en las decisiones de Salah, es mi amigo, mi hermano y sé que es lo suficientemente inteligente como para saber qué es lo mejor para él".