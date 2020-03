"Salah no sabe hacer un pase a 5 metros, lo cambiaría por Sancho"

La temporada del Liverpool vivió un abrupto final en Europa a manos del Atlético de Madrid antes de que estallara la crisis del coronavirus.

Con el título de la Premier League sentenciado, aunque falta por saber qué pasará con la competición, el equipo inglés ya ha empezado a mirar al futuro.

Don Hutchinson, ex jugador 'red' en los años 90, pidió el fichaje de Jadon Sancho y lo hizo de una peculiar forma, atacando con dureza a Mohamed Salah en 'ESPN'.

"No tiene mucha base y tiene una pésima técnica. No es capaz de hacer un pase a cinco metros", comenzó el ex jugador, que pidió al del Borussia: "Lo traspasaría para fichar a Sancho".

"Veo jugar a Salah cada semana y sus números son de miedo. Hace cosas geniales, pero en las cosas básicas es pésimo, no se puede entender", continuó Hutchinson.

El ex futbolista 'red' asegura que Salah solo piensa en regatear y pone poca pausa a sus acciones: "Solo busca superar a todos los que encuentra en su camino. Y si va de la banda derecha a la izquierda, trata de pasársela al delantero, aunque en medio haya un número de rivales a los que no podrá superar".