Sale a la luz la primera entrevista de Messi cuando llegó al Barça de crío

Se han cumplido 20 años de la llegada de Leo Messi al Barcelona para hacer las pruebas de acceso y desde el club compartieron la primera entrevista con el rosarino. Muy crío, con muchos granos, inocente. Un documento más que curioso.

Hoy en día se han agotado los calificativos para definir a la estrella del Barça. Él lo hacía así hace dos décadas: "Yo juego de mediapunta y me gusta recibir muchos balones, abrir el campo y distribuir el balón a los extremos, o a veces encarando, y tratar de marcar y pasar la pelota. Me faltaría mejorar algo más el físico, más altura, porque tal vez en alguna jugada me siento un poco flojo al choque, y estas cosas...".

A lo cual añadió una premonitoria postilla: "Yo creo que va a ser más fácil para mí porque a los jugadores sudamericanos que vienen a Europa les cueata adaptarse al fútbol europeo al principio porque es totalmente distinto, pero yo que ya estoy aquí, creo que me será más fácil porque voy a tener más partidos europeos".

Apenas necesitó unos días para darse cuenta de la felicidad que iba a sentir en la Ciudad Condal: "Estoy muy contento. Nada que ver con cómo víviamos allá, a pesar de ser mi país, donde tenía a todo el mundo, mis amigos, mi familia, todo. Aquí tengo una vida distinta y mucho mejor".

Messi también rescató algunos detalles de su carrera. "Empecé jugando en Grandoli, mi club de barrio, donde todos los domingos estábamos con toda la familia. Pásabamos grandes momentos. Luego, cuando cumplí siete años, me fui a Newell's gracias a mi hermano, donde estuve hasta los 14 años y de ahí me vine al Barça. Llegué y empecé jugando con el Infantil B. Jugué dos partidos, uno de local y otro de visitante. Cuando jugué en casa el primer partido, en los primeros minutos recibí una patada y me lesioné. Cuando me enteré de que no podía jugar por los papeles estaba muy amargado porque tenía una lesión grande".