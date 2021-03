"Salía solo tres veces al año, pero cuando lo hacía..."

Este jueves ha sido muy movido para Sergio Ramos. El futbolista del Real Madrid habló primero la presentación de su serie y no dudó en tocar el tema de su renovación, de la que dijo que si finalmente se queda, será el primero en decirlo.

Luego llegó la entrevista con el 'streamer' Ibai Llanos en la sección 'Charlando tranquilamente'. En ella, el camero opinó que la salida de Cristiano del Madrid no fue acertada. Además de repasar la actualidad futbolística, también recordó sus inicios en el deporte rey.

"Siempre he sido un chaval muy responsable. Mis amigos se iban de botellón, de cine, a esquiar, pero yo esas cosas no las hice", explicó un risueño jugador mientras rememoraba aquellos tiempos.

Reconoció que en esos momentos tuvo que hacer muchos "sacrificios" para jugar al fútbol y que sus propios compañeros lo llamaban el 'Figu', de figura, además de demostrar preocupación por la carrera deportiva del sevillano.

"Ni mis colegas me dejaban beber. Me decían 'no, no, tú eres el 'Figu', tienes que llegar bien al partido'. Yo era como la joya que ellos cuidaban", recordó.

Para acabar su repaso, Ramos también añadió que de fiesta a penas iba, pero cuando lo hacía, merecía la pena. "Salía solo tres veces al año, pero lo hacía bien. Pero sí es verdad que hasta los 23 años no bebí alcohol. Para mí un Malibú con piña era algo increíble", concluyó.