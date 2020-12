Saliba y el Arsenal acuerdan su salida a préstamo en invierno

William Saliba es una de las perlas del Arsenal, pero está sin estrenar. El jugador, desde su llegada, se ha centrado en sus compromisos con el Sub 23 y el Sub 21 a la sombra de los 'mayores', a los que Mikel Arteta ha estado dando prioridad. De ahí que se haya llegado a un acuerdo club-jugador para su cesión en invierno, según 'ESPN'.

Probablemente, tendrá pretendientes. Ya saltó a la palestra que tanto el Niza como el Watford le tienen en mente como posible refuerzo. A sus 19 años, goza de experiencia en la Ligue 1 y podría trabajar para adaptarse a una primera categoría sin demasiados problemas.

En 'clave gunner', esta también podría ser una operación interesante. El defensa tiene contrato hasta 2024, así que dejarle salir temporalmente para que se desarrolle y regrese más formado se presenta como una idea que podría salir bastante bien.

Mientras se resuelve su situación, él sigue siendo protagonista en el Sub 21 y el Sub 23 del Arsenal. De momento, solo ha participado en la League Trophy y en la Premier League 2 Division One. Esto, justo después de despuntar como promesa en la Ligue 1, es un paso atrás que quiere abandonar cuanto antes.