Salió del Inter, despegó y ahora quieren recuperarlo

A Zinho Vanheusden no le dio tiempo a buscarse un sitio en el Inter de Milán, con el que no llegó a disputar ningún partido con el primer equipo. El central pasó por el Sub 17 y el Sub 19 antes de volverse a Bélgica.

Su agente contó que la intención era darle una oportunidad en el Inter, algo que no pasó por las lesiones. Pues bien, Zinho Vanheusden acabó yéndose a su país y al Standard de Lieja por 12 millones.

"Zinho nunca hubiese vuelto a Bélgica si no se llega a lesionar. El plan era darle una oportunidad en el primer equipo del Inter lo antes posible", dijo su agente para ‘VoetbalNiuews’ en mayo.

Ahora, según 'CalcioMercato', el defensa ha vuelto a aparecer en la agenda del Inter y Beppe Marotta está bastante interesado en hacerse con sus servicios, aunque es más caro que cuando se marchó.

Al Inter le costaría alrededor de 20 millones de euros recuperar a un jugador que si se ha hecho notar en el fútbol belga con 67 partidos a sus 21 años en el primer equipo del Standard de Lieja.