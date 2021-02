"Salir del Barça fue muy duro por las formas, fueron momentos difíciles"

Luis Suárez es uno de los grandes protagonistas de esta temporada. El charrúa marcha como máximo goleador de una Primera División que domina con puño de hierro su nuevo equipo: el Atlético de Madrid.

El charrúa vive su primer curso en el cuadro rojiblanco tras una salida del Barça que, pese a producirse hace meses, sigue siendo casi traumática para el delantero.

"Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo. En el Barça me dijeron que no fuese a entrenar, yo les dije que mientras tuviese contrato entrenaría. El club no me dio ninguna explicación, solo me dijeron que era una decisión del entrenador", explicó en 'El Transistor' antes de explicar cómo se fraguó su fichaje por el Atleti y las sensaciones tras su adiós al Barça.

"Cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba. Ahí empezaron las conversaciones con el Atleti. Muchos barcelonistas no entendieron la decisión, no solo Messi...yo lo que no quería era ser un problema", argumentó.

Su llegada al conjunto 'colchonero' ha tenido un impacto inmediato, ya que el uruguayo está respondiendo a base de goles a la confianza de un equipo y un Cholo Simeone que creen a ciegas en él.

"El Atleti pelea por cosas importantes, pelea por todo; el recibimiento y el cariño fue muy bueno y yo quiero recompensarlo. Simeone es de esos entrenadores que te convence por sus ganas, por su positivismo y por todo lo que sabe de esto", añadió.

Suárez también habló sobre la única derrota de la presente Liga ante el Real Madrid en un encuentro en el que se criticó mucho la poca ambición rojiblanca. "Contra el Madrid cometimos el error de darles mucho la pelota; aprendimos para cuando nos toque enfrentarnos de nuevo", comentó el '9'.

Por último, Luis Suárez habló de sus grandes objetivos durante el presente curso y sobre un posible futuro como entrenador una vez cuelgue las botas de aquí a unos años.

"La Champions me ilusiona como la Liga; tenemos la espina de la Champions porque el Atleti no la ha conseguido y sería entrar en su historia. ¿Dirigir? No me gustaría ser entrenador, se sufre mucho y además no puedes tener contento a todo el mundo", sentenció.