Salisu decide: ¿Rennes o Southampton?

Es posible que no vuelva a enfundarse la camiseta del Valladolid nunca más. El Pucela no quiere arriesgarse a que una lesión frustre una venta casi segura, pues, si nada se tuerce, Salisu acabará o bien en el Rennes o bien en el Southampton.

Salisu tiene que elegir. Ausente del partido contra el Valencia a causa de unas molestias de última hora que no hicieron sino alimentar los rumores sobre su marcha (no jugará si no es estrictamente necesario, para no exponerle a posibles lesiones), su salida del club se da por hecha.

Su representante, Juan Mata, padre del futbolista homónimo del Manchester United, trabaja, según 'AS', para cerrar su venta a uno de los dos clubes que en estos momentos parecen dispuestos a pagar los 12 millones de su cláusula.

Se trata del Rennes, un viejo conocido ya de la rumorología en torno al zaguero ganés, y del Southampton inglés. Ninguna de las dos ofertas convencía del todo al jugador, por el idioma o los papeles, pero parece que tendrá que acabar eligiendo una u otra.