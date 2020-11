Preocupación en Argentina por el tobillo de Messi

Según barruntan varios medios en Argentina, el tobillo de Leo Messi no llega a tope a estas dos jornadas de las eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022. Tanto es así que incluso se duda de su participación con la Selección Argentina ante Paraguay.

Sin embargo y pese a estos dolores, Messi formó parte del grupo en el entrenamiento que tuvo lugar el martes. Según cuentan medios del país sudamericano, el azulgrana se ejercitó con aparente normalidad, aunque Lionel Scaloni consultará al delantero para conocer su estado.

Su suplencia con el Betis se debió, según el entrenador del Barcelona Ronald Koeman, a ciertos problemas físicos que, por otro lado, no le impidieron jugar el segundo tiempo ante los verdiblancos. Además, estuvo a un gran nivel y no pareció resentirse del tobillo, pero en Argentina no quieren arriesgar con su estrella.

'TyC Sports' filtró la que sería al alineación de Scaloni para este primer choque de los dos (el siguiente, ante Perú) que afrontará la 'Albiceleste'. Y Leo está en los planes iniciales junto a Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Palacios/Lo Celso; Lautaro y Di María.